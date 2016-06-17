

MHP Genel Başkan adaylarında Meral Akşener, Çağrı Heyeti'nin belirlediği tarih olan 19 Haziran Pazar günü düzenlenmesi beklenen MHP Tüzük Kurultayı'na ilişkin basın açıklaması yaptı.







'19'UNDA KONGREMİZİ HEP BİRLİKTE İCRA EDECEĞİZ'







Meral Akşener, kurultaya ilişkin özetle şöyle konuştu:







"Pazar günü yapılacak olan kurultay, öncelikle Tüzük Kurultayı'dır. Genel Başkan seçiminin yapılmayacağı bir kurultaydır. Tüm üst kurul delegelerimiz davetlidir. Teyitler neticesinde büyük bir katılım bekliyorum. Tüzük değiştikten sonra alınacak kongre kararı da kesin bir karardır. Çağrı Heyeti mahkeme kararı ile atanmıştır. Aksini uygulamak isteyenler yargılanacaktır. Mahkeme kararları kişilerin kararlarından üstündür. 19'unda kongremizi hep birlikte icra edeceğiz. Çok uzun bir yoldan geldik. Çok zor şartlar altında çok seviyesiz ağır hakaretler uğrayarak ama hukuka bağlılıklarını adalet arayışlarını tahrip edildiğinin farkında olarak, korku duvarını yıka yıka bu noktaya geldik. Altın harflerle tarihe not düşmüşlerdir. Usul hatası yapmayacağız. Usullere uygun bir kurultay yapacağız. Korsan kongre iddiaları yanlış bilgilendirmeye dayalı. 19 Haziran'daki Tüzük Kurultay'ı, meşru ve zorunludur, hukuka uygundur. Mahkemeye verdiğimiz dilekçedeki madde değişecek. Üst kurul delegelerimizin seçimli kurultay kararı alacak. Genel merkezin söylediği kongre konusu da şu ana itibariyle farzı muhaldir.'







"595 SAYISI SALT ÇOĞUNLUKTUR'







Akşener, "595 sayısı salt çoğunluktur. Kurultayımız herhangi bir tartışamaya açık bir kurultay olmaktan çıkmıştır. Bir mücadele vardır. Bir taraf, oturduğu iktidar alanını temsil ettiği iktidar alanını terk etmemek için bir mücadele söz konusu, bir diğer taraftan hukukun üstünlüğü, MHP'nin potansiyeline uyman 1 Kasım seçim sonuçlarına itiraz eden medeni bir biçimde olağanüstü kurultay isteyen imzasını koyan delegelerimizin iradesi söz konusudur" dedi.