Akşener, partisine olağanüstü kurultay çağrısı yaptığı basın toplantısında, gazetecilerin sorunlarını cevapladı.







Bir gazetecinin, "Kurultay'ın toplanamaması durumunda yargıya gidecek misiniz?" sorusu üzerine Akşener, kimsenin üst kurul delegelerinin üstünde olmadığını, gerekli imzalar toplandığı takdirde herhangi bir yargı mercine başvurmadan delegelerin kararının geçerli olacağını söyledi.







"11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bülent Arınç ile Sapanca'da bir toplantı yaptığınız iddia edildi. Bu konular hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Akşener, "Twitter'dan defalarca yazmama rağmen bu iddia devam etti. Ne Bülent Arınç ne de Abdullah Gül ne de başka siyasetçilerle Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir araya geldim. Geleceğe ya da MHP'ye ilişkin herhangi bir toplantıya katılmadım. Bu iddianın tarafımdan yalanlanmasına rağmen devam etmesini çok şaşkınlıkla karşılıyorum. MHP bünyesinde kişi ve siyasetçiler dışında hiç kimse ile siyaset konuşmadım" karşılığını verdi.







Meral Akşener, "Olağanüstü kurultayda adaylığınızı açıklayacak mısınız? Adaylığını açıklayan diğer adaylarla imza toplama konusunda istişare içinde misiniz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:







"Ben ve arkadaşlarım ülkücü iradenin üstümüze ve omuzlarımıza yükleyeceği her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Şu an itibarıyla çok değerli arkadaşlarımız aday olacaklarını açıklayarak, yola çıktı. Kendilerine başarılar diliyorum. MHP'de görev yapan her ülküdaşımızın genel başkan adayı olmaya hakkı vardır. Bu nedenle 'ben adayım' diyen ve bundan sonra aday olacağını söyleyecek tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Onun dışında tek metin üzerinden imza toplayacağız. Olağanüstü kurultayımız sağlandıktan sonra bu değişikliği yaparsak, seçimli kongreye geçeceğiz. Ondan sonra yan yana gelişleri delegelerimiz sağlayacaktır. Şu an itibarıyla öyle bir konuşmanın yapılması hiçbirimiz açısından doğru değildir. Yıllardır söylediğim bir söz vardır; 'İş birliği içinde rekabet.' Siyasette bunu hakim kılmamız lazım."







Akşener, "Delegeler üzerinde bir baskı var mı?" sorusu üzerine, kötü düşünmek istemediğini ancak ortada bir rekabet olduğunu ve bunun da oldukça renkli geçeceğini söyledi.







"Olağanüstü kurultayda aday olmazsanız destekleyeceğiniz isimler var mı?" sorusunu gülümseyerek karşılayan Akşener, toplantıya katılanların "Başbakan Akşener" sloganları üzerine "Cevabı onlar verdi" dedi.