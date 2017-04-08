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meral akşener türkeş'in kabrini ziyaret etti

MERAL AKŞENER TÜRKEŞ'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Meral Akşener Türkeş'in kabrini ziyaret ettiMeral Akşener, Ankara'da düzenlediği toplantı öncesi MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulunarak uzun dua etti.

Tarih : 08 Nisan 2017, 11:31
Puan Ver : Meral Akşener Türkeş'in Kabrini Ziyaret Etti(7/10)4


Meral Akşener Türkeş'in kabrini ziyaret etti



Meral Akşener, Ankara'da düzenlediği toplantı öncesi MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulunarak uzun dua etti.



 



kaynak:haberler








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