MERAL AKŞENER TÜRKEŞ'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
Meral Akşener Türkeş'in kabrini ziyaret ettiMeral Akşener, Ankara'da düzenlediği toplantı öncesi MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulunarak uzun dua etti.
Meral Akşener Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Meral Akşener, Ankara'da düzenlediği toplantı öncesi MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulunarak uzun dua etti.
kaynak:haberler
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