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Meral Akşener: parti, ekim ortasına yetişecek

MERAL AKŞENER: PARTİ, EKİM ORTASINA YETİŞECEK

MHP'den ayrılan muhaliflerle yeni oluşum hazırlığında olan Meral Akşener, partisinin ne zaman kurulacağı ile ilgili sorulara "Ekim ortasına yetiştirmeye çalışacağız" yanıtını verdi.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Meral Akşener: Parti, Ekim Ortasına Yetişecek(8/10)5


MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, MHP Eski Şile İlçe Başkanı Hüseyin Özgür'ün oğlunun Satmazlı Mahallesi'nde düzenlenen Sünnet düğününe katıldı.



MEHTER MARŞIYLA KARŞILADILAR



Mehter marşlarıyla karşılanan Meral Akşener sünnet olan Cevathan Özgürü tebrik etti ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen davetlileri kırmadı.



Akşener, Prof. Dr. Ümit Özdağ ile başlattığı yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



"PARTİ, EKİM ORTASINA YETİŞECEK"



Akşener, yeni partinin ne zaman kurulacağı ile ilgili soruya, "Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız" yanıtını verdi.



Akşener, daha önce partisinin kasım ayında kurulacağını ilan etmiş, ancak FETÖ elebaşının bir röportajında "11" imasından dolayı partinin kuruluş tarihini erkene alacaklarını söylemişti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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