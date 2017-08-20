MERAL AKŞENER: PARTİ, EKİM ORTASINA YETİŞECEK
MHP'den ayrılan muhaliflerle yeni oluşum hazırlığında olan Meral Akşener, partisinin ne zaman kurulacağı ile ilgili sorulara "Ekim ortasına yetiştirmeye çalışacağız" yanıtını verdi.
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, MHP Eski Şile İlçe Başkanı Hüseyin Özgür'ün oğlunun Satmazlı Mahallesi'nde düzenlenen Sünnet düğününe katıldı.
MEHTER MARŞIYLA KARŞILADILAR
Mehter marşlarıyla karşılanan Meral Akşener sünnet olan Cevathan Özgürü tebrik etti ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen davetlileri kırmadı.
Akşener, Prof. Dr. Ümit Özdağ ile başlattığı yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
"PARTİ, EKİM ORTASINA YETİŞECEK"
Akşener, yeni partinin ne zaman kurulacağı ile ilgili soruya, "Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız" yanıtını verdi.
Akşener, daha önce partisinin kasım ayında kurulacağını ilan etmiş, ancak FETÖ elebaşının bir röportajında "11" imasından dolayı partinin kuruluş tarihini erkene alacaklarını söylemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar