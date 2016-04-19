

“Değişimin Ana Gücü” sloganı ile seçim çalışmalarını sürdüren Meral Akşener 23 Nisan Cumartesi günü saat 13:00'te, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek.







Katıldığı bir televizyon programında hakkında ortaya atılan paralelci iftiralarına cevap verdiği için disipline sevk edilen ve partiden ihracına kesin gözüyle bakılan Akşener'in, toplanmasına mahkeme tarafından da karar verilen olağanüstü kongrede nasıl aday olacağı ve bu haksız kararı nasıl bertaraf edeceği hakkında da bilgiler vermesi bekleniyor. Genel merkezin Akşener'i ihraç etmek için harekete geçmesi Söğüt ziyaretini daha da anlamlı kılıyor.



Olağanüstü kongre toplanabilmesi için imza veren üst kurul delegelerinin hazır bulunacağı Söğüt ziyaretinde MHP eski milletvekilleri, eski ve yeni il başkanları, belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, ocak başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve on binlerce parti üyesi Ülkücü'nün hazır bulunacağı bildiriliyor.



Genel merkezin olağan üstü kongre toplanmaması için gösterdiği çabalara bir cevap niteliği taşıyan Söğüt ziyaretinde, Şeyh Edebali'nin “Haklı olduğunda mücadeleden korkma. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” ilkelerine atıfta bulunacak olan Akşener'in, genel başkan seçildiğinde hayata geçireceği parti içi demokrasi anlayışı hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.



Meral Akşener'e destek veren Ülkücüler'in yoğun katılımı beklenen Söğüt ziyaretinde kurulacak yörük çadırında şifalı pilav dağıtılacak ve çeşitli etkinliklerle ziyaret şenlik havasında tanzim edilecek. Osmanlı'nın ilk başkenti olarak bilinen Söğüt'te yörük çadırında ağırlanacak olan Akşener'e Kayı Boyu sancağı hediye edilecek.



Olağanüstü kongre talebi ile çalışmalarını sürdüren Akşener, genel başkanlığı döneminde ilk seçimlerde ülkeyi düştüğü bu karanlıktan çıkartabilmek için Söğüt ziyaretinde iktidar duası edecek.