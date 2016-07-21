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MERAL AKŞENER: 'İSPATLAYAMAZSAN ŞEREFSİZSİN'


MERAL AKŞENER: 'İSPATLAYAMAZSAN ŞEREFSİZSİN'
Tarih : 21 Temmuz 2016, 14:48
Puan Ver : Meral Akşener: 'ispatlayamazsan Şerefsizsin'(10/10)11


 CNN Türk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunup yönettiği Türkiye'nin Gündemi programında 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'de FETÖ'nün etkinliği tartışılıyordu. Programın konuklarından Avukat Cüneyt Toroman konuşması esnasında Meral Akşener'in de FETÖ ile ilişkili olduğuna yönelik iddialarda bulundu.



 'BEN DARBECİLERE KARŞI ÇIKARKEN SİZ MASALARIN ALTINA SAKLANIYORDUNUZ'



Akşener canlı yayında cevap hakkını kullanarak, "Ben darbecilere karşı çıkarken siz masaların altına saklanıyordunuz...Darbe girişimini kim desteklemişse alçaktır, şerefsizdir.Benim yakınımda da kim destekliyorsa onlar da alçaktır, şerefsizdir, korkaktır. Beni kendinizle karıştırıyorsunuz. Sizden korkan sizin gibi olsun!" dedi.








Etiketler: Meral  Akşener    İspatlayamazsan  Şerefsizsin      haber

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