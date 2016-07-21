

CNN Türk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunup yönettiği Türkiye'nin Gündemi programında 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'de FETÖ'nün etkinliği tartışılıyordu. Programın konuklarından Avukat Cüneyt Toroman konuşması esnasında Meral Akşener'in de FETÖ ile ilişkili olduğuna yönelik iddialarda bulundu.







'BEN DARBECİLERE KARŞI ÇIKARKEN SİZ MASALARIN ALTINA SAKLANIYORDUNUZ'







Akşener canlı yayında cevap hakkını kullanarak, "Ben darbecilere karşı çıkarken siz masaların altına saklanıyordunuz...Darbe girişimini kim desteklemişse alçaktır, şerefsizdir.Benim yakınımda da kim destekliyorsa onlar da alçaktır, şerefsizdir, korkaktır. Beni kendinizle karıştırıyorsunuz. Sizden korkan sizin gibi olsun!" dedi.