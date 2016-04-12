MERAL AKŞENER İÇİN CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ eski İl Başkanı Mustafa Kemal Atikeler, partisinden istifa ederek, MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'i desteklediğini açıkladı.
6 yıldır CHP üyesi olan, 2 sene Elazığ CHP il başkanlığı yapan ve 2011'de Elazığ'da CHP'den 2. sıra milletvekili adayı olan Mustafa Kemal Atikeler, partisinden istifa ederek, Meral Akşener'i desteklediğini açıkladı.
Özel bir mekanda basın açıklamasında bulunan Atikeler, vatanın bölünmez bütünlüğü, demokratik haklar, cumhuriyetin temel ilkeleri ve Atatürkçü laik cumhuriyetin geleceği açısından çok önemli bir değer olarak gördüğü Meral Akşener'e elinden geldiğince katkıda bulunmak istediğini ifade etti.
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