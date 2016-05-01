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MERAL AKŞENER: HSYK'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ


MERAL AKŞENER: HSYK'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ
Tarih : 01 Mayıs 2016, 08:20
Puan Ver : Meral Akşener: Hsyk'ya Şikayet Edeceğiz(10/10)9


Akşener, "Bu önüne gelenin, bu ilçelerden karar alınıyor olması, kamu düzenini bozacak bir kavram ortaya çıkaracağı için bu sebeple 'hukuksuz iş yapan 2 hakimin HSYK'ya şikayet edilmesi gerekiyor' dediler. Biz de şikayet edeceğiz" dedi.



MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, toplantı ve mitinglere katılmak üzere Antalya'ya geldi. Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda karşılanan Meral Akşener, araç konvoyu eşliğinde Gazipaşa'ya geldi. Gazipaşa Meydanı'nda kalabalık bir grup tarafından karşılanan Meral Akşener, MHP İlçe Başkanı Mehmet Yüksel'i ziyaret etti, ardından da meydanda toplanan yaklaşık 500 kişiye konuşma yaptı.



'MİLLETİMİZİN İRADESİNİ KIRAMAYACAKSINIZ'



Engellenemeyecek bir yürüyüşün parçası olduğunu söyleyen Meral Akşener, "Elindeki gücü kaybetmekten korkanlar, ne yaparsanız yapın bu milletin yürüyüşüne, milli iradenin yürüyüşüne engel olamayacaksınız. Hangi güçlüğü çıkarırsanız çıkarın, hangi tehdidi yaparsanız yapın, hangi iftirayı atarsanız atın milletimizin iradesini kıramayacaksınız, bizleri korkutamayacaksınız" dedi.



'İRADEDEN KAÇAMAYACAKSINIZ'








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