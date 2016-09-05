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MERAL AKŞENER: 'FETÖ'CÜ DEĞİL MUHTEŞEM BİR ÜLKÜCÜ'


MERAL AKŞENER: 'FETÖ'CÜ DEĞİL MUHTEŞEM BİR ÜLKÜCÜ'
Tarih : 05 Eylül 2016, 16:07
Puan Ver : Meral Akşener: 'fetö'cü Değil Muhteşem Bir Ülkücü'(8/10)6


TBMM'deki eski sekreteri Esma Bekâr'ın KHK ile ihracına tepki gösteren MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, 'O FETÖ'cü değil muhteşem bir ülkücüdür' dedi.



MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'in eski sekreteri Esma Bekâr Resmi Gazete'de yayımlanan 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildi.

Konuyla ilgili Yeniçağ'a açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Pazartesi günü Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman ile görüşeceğim. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Esma Bekâr, 20 yıllık bir devlet memuru ve muhteşem bir ülkücüdür. FETÖ'cülükle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur" dedi.








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