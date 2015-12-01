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MERAL AKŞENER, BAHÇELİ'NİN İDDİASINA YANIT VERDİ


MERAL AKŞENER, BAHÇELİ'NİN İDDİASINA YANIT VERDİ
Tarih : 01 Aralık 2015, 17:40
Puan Ver : Meral Akşener, Bahçeli'nin İddiasına Yanıt Verdi(8/10)8


MHP lideri Devlet Bahçeli'nin muhalif adaylar için söylediği "Bunların içinde birisi var ki gelecekte hepiniz göreceksiniz, durumu Fethullah Gülen hareketinin siyasi figürü olarak MHP'de görevlendirme meselesidir. Bu da ne ona ne de bir başkasına fayda getirmez. Herkes aklını başına alsın" sözünün yankıları sürüyor. Bahçeli cephesinden Bahçeli'nin suçladığı ismin Meral Akşener olduğu iddiası geldi.



 Suçlamaların odağında bulunan Meral Akşener ise Odatv'ye açıklama yaptı. Akşener şunları söyledi. "Eğer Devlet Bahçeli beni kastettiyse yadırgadım. Herkes bilir ki; hiçbir Cemaat, tekke ve grupla ilişkim olmaz veya irademi 3. kişilere teslim etmem. Zaten Cemaat diye bir şey kalmadı, dağıldı. Ömrümde ilk kez 1997'de Tansu Çiller'in görevlendirmesiyle Amerika'ya gittim. Ondan sonra bırakın Pensilvanya'yı, Washington'a da New York'a da gitmedim."








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