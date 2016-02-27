

MHP'li eski milletvekili Meral Akşener, dün gün boyu Uşak ziyaretlerinin ardından akşam saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde Uşaklılar ile buluştu. Akşener konuşmasında, "Babaanne olmaktan vazgeçtim. Gelinim torunuma iyi bakıyor, ya Başbakan olacağım ya Başbakan olacağım" dedi.







Atatürk Kültür Merkezi'nde Uşaklılara hitap eden Milliyetçi Hareket Partisi eski milletvekili Meral Akşener; "Denizli, Aksaray, Uşak ve Kilis il teşkilatları ile Aksaray Merkez ilçe teşkilatı, İstanbul Fatih ilçesi teşkilatı, Elazığ, Samsun, Tokat, Kırklareli, Tekirdağ, Bayburt, Gümüşhane, Çorum İl, Elazığ merkez, Bayburt merkez, Gümüşhane merkez ilçe teşkilatları genel merkez tarafından kapatılmıştır. Atanan insanı görevden almak kötü bir şeydir ama seçilmiş bir heyeti görevden almak hakikaten çok istiskal edici bir durumdur. Ama buna rağmen Valilik kanadıyla bir partinin kapatılması gerçekten kalpleri kanatan bir durumdur. Genel merkez valiliğe yazı yazar, Uşak ilini kapattık der ve Uşak il başkanı ve yöneticileri anahtarı valiliğe teslim eder. Milletin kurduğu, ülkücülerin kurduğu, rahmetli cennet mekan başbuğumuzun kurduğu partimizi bugüne kadar sadece ihtilaller kapatmıştı. Bugün gelinen noktada valilik kanadıyla, genel merkez yazısıyla kapısına kilit vurdurulmak içimizde derin bir acıdır. O nedenle Uşak İl başkanı Ali Kurt ile biz kader birliği ettik. O benim evladım. Onun için buradayım. Onun için buradayız. Onunla birlikte bütün teşkilat mensuplarımız için buradayım" dedi.