MERAKLA BEKLENEN ZAM AÇIKLAMASI GELDİ
Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pastırma ve sucuğun fiyatında, ramazan dolayısıyla artış beklenmediği bildirildi.
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pastırma ve sucuk piyasasının en durgun olduğu dönemin mayıs ve haziran ayları olduğunu ancak havaların serin gitmesinin ve ramazanın bu aylara denk gelmesinin piyasayı hareketlendirdiğini belirtti.
Ramazanda genellikle pastırma ve sucuğun iftariyelik olarak tüketildiğini anlatan Ünlü, bunun ülke çapında da bir gelenek haline geldiğine dikkati çekti.
En lüks restoran ve otellerden evlerdeki iftar sofralarına kadar pastırmanın mutlaka iftar sofralarında yer aldığını, sucuğun ise daha çok sahurda tercih edildiğini ifade eden Ünlü, bu durumun satışların en durgun olduğu dönemde esnafın yüzünü güldürdüğünü vurguladı.
kaynak:gazetevatan
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