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MERAKLA BEKLENEN TELEFON, BİM'DE İNDİRİMLİ SATILACAK


Merakla beklenen telefon, BİM'de indirimli satılacak
Tarih : 04 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Merakla Beklenen Telefon, Bim'de İndirimli Satılacak(6/10)2

Apple'ın en yeni modeli iPhone X, ekonomik ürünlerin satışını gerçekleştiren market zinciri BİM'de satışa çıkıyor. Türkiye'de 6 bin 99 TL'den başlayan modelin BİM'deki satış fiyatı ise 4 bin 999 TL. Başka bir deyişle BİM, iPhone X'i resmi satış fiyatının yaklaşık yüzde 18, yani 1.100 TL daha ucuza satmış olacak.

2 YIL APPLE GARANTİSİ DE VAR

BİM mağazasına asılan afişle yapılan duyuruya göre, BİM Aktüel satışları çerçevesinde 9 Mart'ta iPhone X satışa çıkacak. Ayrıca model, 2 yıl Apple Türkiye garantisine de sahip durumda.

BİM, daha önce yeni teknoloji ürünlerinin satışıyla adından bahsettirmeyi başarmıştı. Uygun fiyatlı iPhone şarj kablosu ve kulaklık ürünlerini satan BİM, PlayStation 4 satışıyla da dikkat çekmişti.

İLK KEZ YENİ BİR MODEL SATIŞA ÇIKARDI

iPhone X satışının en büyük farkı ise BİM'in ilk kez piyasaya çıkış tarihi yeni olan biri ürüne indirim yapması. Türkiye'de yaklaşık 3 ay önce satışa çıkan iPhone X'in fiyatının hızlı bir şekilde düşmesi tüm teknoloji perakendecilerini de olumsuz etkileyecek. Diğer satıcılarda şu anda 5 bin 500 TL civarına kadar düşen Apple'ın yeni modelinin BİM'in bu indirimi karşısında Türkiye'deki satış fiyatının daha da aşağı çekilebileceğini gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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