Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

"İSTİHBARİ TEMAS OLABİLİR"

Türkiye ile Suriye rejimi arasında herhangi bir diyalog kurulup kurulmadığına ilişkin sorulan bir soruya Aksoy, "Siyasi görüşme bulunmuyor, istihbari temas olabilir." yanıtını verdi.

"DENİZ YÜZEL'İN SERBEST BIRAKILMASI MAHKEMELERİN KARARI"

"Deniz Yücel'in tahliye edilmesini Almanya bir şart olarak koşuyordu. Bunun ardından Almanya ile ilişkilerde ne gibi bir iyileşme bekliyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Aksoy, "Almanya bize bir şart öne süremez. Deniz Yücel'in serbest bırakılması da mahkemelerin kararıdır.

ALMANYA'NIN ŞART KOŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Türk yargısı bağımsızdır. Bazı gazetelerde bunun pazarlık unsuru olarak kullanıldığı yazıyor. Bunlar tamamen gerçek dışıdır. Mahkeme kararını vermiştir ve hala yargılanmasına da devam ediliyor. Almanya'nın bize bir şart koşması söz konusu olamaz." görüşünü dile getirdi.

Kaynak: haberinburada