

Koza İpek Yayını Grubu'nun sonra Fetullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Kaynak Holding'e de kayyum atandı. Kartal'daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması" (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, bir vakıf ve bir derneğe kayyum atandı. Kayyumlar, şirketin İstanbul'daki Üsküdar, Bağcılar ve Bayrampaşa'daki yönetim binalarına, İstanbul Emniyet Müdürlü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü



ekipleri eşliğinde girdi. Bu sırada, çevik kuvvet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kayyumların, şirketlerin eski yöneticilerinin binaya gelmesini beklediği belirtildi. Bu arada, holdingin İzmir'deki bir şirketine de kayyum atandığı öğrenildi. Yaşanan bu olayların ardından vatandaşlar Kayyum ne demek? Sorusuna yanıt aradı. Biz de Kaynak Holding'e verilen kayyum ataması kararından önce yaşananları ve 'Kayyum ne demek?' Sorusunun yanıtını hazırladık.







KAYYUMDAN ÖNDE NELER OLMUŞTU?







Paralel yapı iddialarıyla ilgili olarak geçen yıl ve bu yılın Eylül aylarında operasyon yapılan holdingdeki birçok belgeye el konulmuştu. Belgelere el konulmasının gerekçesinin ise "terör örgütüne finans sağlamak, firmaların kurucu ve eski ortakları ile şimdiki ortakları ve yöneticilerinin mal varlıklarının inceleme altına alınması" olarak bildirilmişti.







KAYNAK HOLDİNG







Eğitim, yayıncılık, kargo ve bilişim sektöründeki şirketleri ile tanınan Kaynak Holding'in 7 bine yakın çalışan ve yıllık 1,5 milyar liralık ciroya sahip. Gülen Cemaati'ne yakınlığı ile bilinen Holding, 16 farklı sektörde bünyesinde 23 ayrı şirket barındırıyor. Kaynak Holding, bağlı bulunan çok sayıda şirket aracılığı ile eğitimden, teknolojiye, lojistikten perakendeye ve gıdaya kadar bir çok sektörde faaliyet gösteriyor.







Kaynak Holding bünyesindeki şirketler, Işık Yayınları, Sesli Yayınları, Çağlayan Basım Yayın, Sürat Teknoloji, Sürat Eğitim Araçları, Kağıt Kaynak, Kaynak Medya, Sürat A.Ş., Gökkuşağı, İtina, Baran, Zambak Yayıncılık, NT, Nüans Tur, Sürat Turizm, Sürat Kargo, Sürat Lojistik, Sürat Sigorta, Kaynak Lisans, Kaynak Dış Ticaret.