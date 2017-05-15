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Menopozdaki Kadınların Hamileliği Hayal Değil
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menopozdaki kadınların hamileliği hayal değil

MENOPOZDAKİ KADINLARIN HAMİLELİĞİ HAYAL DEĞİL

"Japon Doktor Kazuhiro Kawamura, heyecan yaratan “in vitro aktivasyon” (IVA) yöntemi ile zoru başarma yolunda ilerliyor"

Tarih : 15 Mayıs 2017, 10:17
Puan Ver : Menopozdaki Kadınların Hamileliği Hayal Değil(5/10)9


Üreme sağlığı ve tüp bebek tedavileri konusunda yeni teknolojilerin konuşulup paylaşıldığı Uluslararası Expermed Kongresi, Bahçeci Sağlık Grubu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ile Valencia ve Stanford Üniversiteleri Kadın Doğum ve Jinekoloji Profesörü Dr. Carlos Simon başkanlığında, 27-30 Nisan tarihleri arasında KKTC'de gerçekleşti.



GEBELİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKIYOR



HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu imzalı haberine göre; sunulan çalışmalar tüm dünyada gebeliğin önündeki engellerin ortadan kalkmasını sağlamaya doğru bir gidiş olduğu ve genel eğilimin yaşlılıkta da gebe kalma yönünde arttığına işaret ediyor. Bu ilerleyişte önemli gelişmelerden biri de, “in vitro aktivasyon” (IVA) yöntemi. İlk yayınlandığında başta Times Dergisi ve birçok bilimsel yayın tarafından “Heyecan verici” bulunan ve 2013 yılının en büyük 10 buluşu arasında gösterilen yöntem, erken menopoza giren ve 40'lı yaşlarının başındaki kadınlar için “büyük umut” olarak nitelendiriliyor. Yöntemi geliştiren St. Marianna Üniversitesi Üreme ve İnfertilite Merkezi Direktörü Dr. Kazuhiro Kawamura, kongrede IVA yönteminin bilimsel doğrularını anlatarak farklı ülkelerden gelen meslektaşlarıyla uygulamanın detaylarını paylaştı. Yumurtalık rezervleri düşük olan veya premenopozal semptomları (menopoz öncesi belirti) bulunan kadınlarda potansiyel bir tedavi yöntemi gözüyle bakılan IVA, hayalin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.



YUMURTALIK REZERVİ AZ KADINLARA UMUT IVA



yönteminin primer yumurtalık yetmezliği ve erken menopoz da dahil olmak üzere, yumurtalık rezervi azalan hastalarda son derece etkili olduğuna dikkat çeken Kawamura, “Bu yöntemle bu semptomları yaşayan kadınların gebeliği konusunda başarı elde edilmesi mümkündür” diyor. Heyecan uyandıran bu gelişmeyle ilgili en merak edilen şey ise yöntemin menopozdaki kadınların hamile kalmalarını sağlayıp sağlamayacağı. Dr. Kawamura, “IVA yöntemiyle, erken menopoza girmiş kadınlardan yumurta elde etmek mümkün. Bulduğumuz bu yöntemi yumurta kalitesini geliştirme metoduyla birleştirmeyi başarırsak, menopozdaki kadınlar da gebelik şansı yakalayabilir” diyor.



 



kaynak:sabah










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