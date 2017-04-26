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menopoz sonrası kadınlardaki en büyük problem…

MENOPOZ SONRASI KADINLARDAKİ EN BÜYÜK PROBLEM…

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, menopozla gelen kilolara dikkat çekti. Enç, "Menopoz doğurganlık yeteneğinin son bulduğu dönemdir.

Tarih : 26 Nisan 2017, 15:58
Puan Ver : Menopoz Sonrası Kadınlardaki En Büyük Problem…(10/10)7


Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, menopozla gelen kilolara dikkat çekti. Enç, "Menopoz doğurganlık yeteneğinin son bulduğu dönemdir. Erken ya da geç her kadın mutlaka menopoz sürecini yaşar. Bu süreç kimi zaman rahat geçerken, kimi zamanda sıkıntılı olabilir. Şişman kadınlarda daha erken olmakla birlikte menopoz yaşı 48- 55 olarak belirtilmektedir. Fakat sebebi ne olursa olsun 40 yaş öncesi ortaya çıkan menopoz, erken menopoz olarak adlandırılır.



Kadınlar bu döneme kadar, üretkenliği sağlayan östrojen-progesteron hormonları sayesinde doğurganlıklarını korurlar. Menopoz döneminde organizmada önemli değişiklikler gözlenir; bunların dışında hormonal değişiklikler gelmektedir. Menopoz dönemde sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite yapma ve ek olarak tıbbi tedavi çok önem kazanmaktadır" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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