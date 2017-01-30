Meteorolojiden 12 İle Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
Hastaneye Yakınını Ziyarete Gitmişti, Öldü!
Karaciğerinde O Sorun Olanlar İçin Çok Zararlı!
Dolar Düştü, Borsada Yükseliş Yüzde 2'yi Aştı
Galatasaray'dan Fb'ye Dev Gönderme!
Yeni Kimlikler İzdihama Yol Açtı
Hdp'li Vekil İdris Baluken Tahliye Edildi
Milyonların Konuştuğu O Videoyu Masaya Yatırıyor
Rusya'dan Trump'ın Suriye Önerisine Yeşil Işık!
İçişleri Bakanlığı: Bir Haftada 202 Operasyon Yapıldı
'menisküs Yırtığı' Dedi, Çene Estetiği Çıktı!
Teröre Karşı Yürüyen Üniversiteli Meclis'e Ulaştı
Chp'den Erdoğan Ve Hükümete Trump Eleştirisi
Trump İle Putin Telefonda Ne Konuştu?
Fenerbahçe'nin İstediği Anderson İçin Açıklama
Hava Kuvvetleri Komutanlığına Flaş Fetö Soruşturması
2015'ten Bugüne 10 Bin Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Akaryakıt Şirketlerine 4,9 Milyon Lira Ceza
Abd'de Binler Trump'a Karşı Havaalanlarına Akın Etti!
Samsung Patent Sayısı İle Sektörünün Lideri

'menisküs yırtığı' dedi, çene estetiği çıktı!

'MENİSKÜS YIRTIĞI' DEDİ, ÇENE ESTETİĞİ ÇIKTI!

Geçtiğimiz gün ameliyat olduğunu İnstagram hesabından duyuran Sinan Akçıl, menisküs yırtığı sebebiyle ameliyat olduğunu söylese de gerçek ortaya çıktı.

Tarih : 30 Ocak 2017, 13:31
Puan Ver : 'menisküs Yırtığı' Dedi, Çene Estetiği Çıktı!(8/10)5


'Şarttır' isimli şarkısı özel hayatıyla gündemde olan Sinan Akçıl'ın ikinci kez estetik masasına yattığı öğrenildi. Daha önce burun estetiği olan Sinan Akçıl, bu kez çenesini yaptırmak için ameliyat masasına yattı. Ancak Sinan Akçıl, ameliyat nedenini 'menisküs yırtığı' olarak duyurmuştu.



Habertürk'ün haberine göre; geçtiğimiz hafta Maslak'taki bir hastanede bıçak altına yatan Akçıl, estetik yaptırdığı ortaya çıkmasın diye hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına menisküs ameliyatı olduğunu yazdı.



Sinan Akçıl paylaşımında şu sözlere yer vermişti:



"Şimdi bilirlerki beni sevenleri panikletmemek için asla boyle paylaşımlar yapmam,gizlerim, ama 2 gecedir bulundugum hastahaneyi sık sık ziyaret eden:))sevgili gazeteci dostlarım,ben iyiyim merak etmeyin:)ve biz az önce kimseye görünmeden çıktık oradan haberiniz olsun,başka şeyler yazabilirsiniz diye de ben söyliyim,halı sahadan sonra anlaşıldıki meniskus yırtıgı başlangıcı olmuş,hallettik 3 saatlik operasyonla,kendi gazetemden yazıym dedim. yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler, iyi haftasonları"



 



kaynak:milliyet








Etiketler:   Menisküs  Yırtığı    Dedi  Çene  Estetiği  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER