'MENİSKÜS YIRTIĞI' DEDİ, ÇENE ESTETİĞİ ÇIKTI!
Geçtiğimiz gün ameliyat olduğunu İnstagram hesabından duyuran Sinan Akçıl, menisküs yırtığı sebebiyle ameliyat olduğunu söylese de gerçek ortaya çıktı.
'Şarttır' isimli şarkısı özel hayatıyla gündemde olan Sinan Akçıl'ın ikinci kez estetik masasına yattığı öğrenildi. Daha önce burun estetiği olan Sinan Akçıl, bu kez çenesini yaptırmak için ameliyat masasına yattı. Ancak Sinan Akçıl, ameliyat nedenini 'menisküs yırtığı' olarak duyurmuştu.
Habertürk'ün haberine göre; geçtiğimiz hafta Maslak'taki bir hastanede bıçak altına yatan Akçıl, estetik yaptırdığı ortaya çıkmasın diye hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına menisküs ameliyatı olduğunu yazdı.
Sinan Akçıl paylaşımında şu sözlere yer vermişti:
"Şimdi bilirlerki beni sevenleri panikletmemek için asla boyle paylaşımlar yapmam,gizlerim, ama 2 gecedir bulundugum hastahaneyi sık sık ziyaret eden:))sevgili gazeteci dostlarım,ben iyiyim merak etmeyin:)ve biz az önce kimseye görünmeden çıktık oradan haberiniz olsun,başka şeyler yazabilirsiniz diye de ben söyliyim,halı sahadan sonra anlaşıldıki meniskus yırtıgı başlangıcı olmuş,hallettik 3 saatlik operasyonla,kendi gazetemden yazıym dedim. yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler, iyi haftasonları"
kaynak:milliyet
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