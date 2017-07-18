MENFEZDE YAKALANAN FETÖ'CÜ ZEKERİYA KUZU'YA DURUŞMA SAVCISINDAN SERT AYAR
Erdoğan'a suikast davasında yargılanan FETÖ'cü Zekeriya Kuzu mahkemede savcıya "peşin satan gibi oturuyor" deyince, aldığı "bir menfezde korkakça saklanırken yakaladın" cevabıyla neye uğradığını şaşırdı.
15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında toplanan deliller, raporlar ve bilirkişi raporları üzerinde sanıklar savunmalarını yapıyor. Duruşmada, MAK timinde görevli eski astsubay Zekeriya Kuzu, savunma yaptı.
"MARMARİS'E GELDİK AM BİR SORUN NİYE GELDİK"
'Paşa' lakaplı ve 'Çiğli imamı' olarak adı geçen MAK timinde görevli eski Astsubay Zekeriya Kuzu yaptığı savunmasında, "Savcının hazırladığı iddianame dedikodudan ibaret. Yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğum için bugün buradayım. Savcı dedikodulardan iddianame hazırlamasaydı, kendisini takdir ederdim. Keşke 15 Temmuz yaşanmasaydı. MAK timlerinin Türkiye genelinde birleştirilmesi FETÖ projesi ise benim bundan haberim yok. Marmaris'e geldik, yakalandık. Ama sorun bakalım biz Marmaris'e niye geldik? Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları akşamları rahat uyku uyuyorlar mı acaba? Biz 25 Temmuz'da yakalanmadık, jandarmaya gündüz teslim olduk. Ben buradakilerin sadık FETÖ'cü olduklarına inanmıyorum. Bir dolardan bahsediliyor. Burada sadece 3 kişinin üzerinden 1 dolar çıktı. Benim üzerimden çıkan 1 dolar B serisidir. Bir de tedavülden kalkan paralar vardı. Bin Türk lirası vardı o da F serisi, 5 bin lira ve 10 bin lira vardı cüzdanımda. Bu paraların yerini ben söyledim" dedi.
DURUŞMA SAVCISINA 'PEŞİN SATAN ESNAF' YAKIŞTIRMASI
Kuzu ifadesinin devamında duruşma savcısı ile ilgili sataşmada bulunurken, "Sayın Savcı peşin satan esnaf gibi oturuyor. O yazacağını yazmış, biz kendimizi savunmaya çalışıyoruz Biz cani değiliz. Sadece yanlış zamanda, yanlış yerde olduk" dedi.
SAVCIDAN KUZU'YA: "BİR MENFEZDE KORKAKÇA SAKLANIRKEN YAKALANDI"
Kuzu'nun bu sözlerinden sonra söz alan duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün, "Sanıkların savunmasına saygım var. Türk hukuk tarihinde yargılamaya iştigal eden Türk yargısının bugüne kadar en yalın ve sade tamamen maddi deliler ile donatılmış, hemen hemen hiçbir yerinde taraflardan birinin ifadelerine alıntı gereği duyulmadan hazırlanmıştır. Öğüt veren hikaye anlatmaya kalkarsın, bir bakarsın anlatmaya kalkıştığın yerde hikaye efsaneye dönüşür ve kendin de inanırsın. Bu devletin şerefli güvenlik güçleri seni görevinin başında değil, bir menfezde korkakça saklanırken yakaladı" dedi.
Kaynak: haberinburada
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