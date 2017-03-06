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menbiç'ten dikkat çeken görüntü

MENBİÇ'TEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Suriye'de Halep'e bağlı Menbiç kentindeki son duruma ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

Tarih : 06 Mart 2017, 13:11
Puan Ver : Menbiç'ten Dikkat Çeken Görüntü(9/10)8


Suriye'de Halep'e bağlı Menbiç kentindeki son duruma ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Rusya, "3 Mart'tan itibaren Menbiç'in güvenliğinden rejim birliklerinin sorumlu olacağını” açıklamıştı.



Ancak büyük bölümünü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG'ye bağlı Menbiç Askeri Konseyi'nden kafa karıştıran bir açıklama geldi. Uluslararası haber ajansı AFP ise Menbiç'in batısındaki Amerikan zırhlı araçlarını görüntüledi.



 



kaynak:hürriyet








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