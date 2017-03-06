MENBİÇ'TEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Suriye'de Halep'e bağlı Menbiç kentindeki son duruma ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.
Suriye'de Halep'e bağlı Menbiç kentindeki son duruma ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Rusya, "3 Mart'tan itibaren Menbiç'in güvenliğinden rejim birliklerinin sorumlu olacağını” açıklamıştı.
Ancak büyük bölümünü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG'ye bağlı Menbiç Askeri Konseyi'nden kafa karıştıran bir açıklama geldi. Uluslararası haber ajansı AFP ise Menbiç'in batısındaki Amerikan zırhlı araçlarını görüntüledi.
kaynak:hürriyet
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