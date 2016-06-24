

ABD destekli, terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) IŞİD'in kontrolü altındaki Münbiç kentini ele geçirmek için geçen ay başlatılan harekat kapsamında ilk defa kent içinde çarpışmaya başladı.







İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, SDF'nin Kutab kavşağı yakınlarından Münbiç'e girdiğini ve kentin batı mahallelerinde ağır çatışma olduğunu belirtti. SHOR'in edindiği bilgilere göre koalisyon güçlerinin hava desteğinde Münbiç'teki ilerlemesini sürdüren Suriye Demokratik Güçleri, şehrin El-Kutab ile El-Shariaa kavşakları arasındaki bölgeyi ele geçirdiler.







IŞİD'in kent merkezi çevresindeki evlere tuzaklı bombalar yerleştirmesinin Suriye Demokratik Güçleri'nin şehir merkezine yavaş ilerlemesine neden olduğu belirtilen açıklamada, Münbiç'e 31 Mayıs'ta başlatılan saldırılarda bugüne kadar 63 Suriye Demokratik Güçleri mensubu ölürken, koalisyon güçlerinin bombardımanlarında 458 IŞİD militanının öldürüldüğü belirtildi.



