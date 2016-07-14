

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'in en büyük ilçesi olan Menbic'in IŞİD'in elinden alınması için 1 Haziran'da başlatılan operasyonda önemli bir adım atıldı. İçerisinde PKK'nın Suriye uzantısı PYD güçleriyle birlikte Arapların da yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri, koalisyon uçaklarının hava desteği ile ilçedeki Sebi Behrat kavşağını alarak IŞİD güçleri arasındaki bağlantıyı kopardı.







Fırat Nehri batısında yer alan ve Suriye'de Rakka'dan sonra IŞİD'in en önemli merkezi olan Menbic'te Sebi Behrat kavşağı el değiştirdi. Şiddetli çatışmalara rağmen El-Şeria ve Sebi Behrat kavşağı çevresindeki 1300 sivil de IŞİD'ten kurtarıldı.







İlçenin en büyük mahallesi olan ve yüzde 85'i IŞİD'ten kurtarılan Hazevne Mahallesi ile kentin batısında yer alan Vatani hastanesinin kuzeyinde şiddetli çatışmalar sürüyor.







ABD'nin başını çektiği koalisyon uçakları ise ilerleyişi hızlandırmak için havadan bombardıman yapıyor.







Amerika'nın Sesi Radyosu da, operasyon kapsamında en şiddetli çatışmaların dün yaşandığını, şimdiye kadar onlarca bölgenin IŞİD'ten temizlendiğini ve şiddetli çatışmaların kentin merkezinde gerçekleştiğini duyurdu. Yine bazı kaynaklara göre, çatışmalarda IŞİD'in Yahya Recep ve Ebu Süheyl Maravi adlı komutanları öldürüldü.







CENTROM KOMUTANI VOTEL BUGÜN ERBİL'İ ZİYARET EDECEK







IŞİD'e yönelik hem Suriye hem de Irak'ta mücadele sürerken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Joseph Votel'in bugün Irak bölgesel Kürt yönetiminin merkezi olan Erbil kentini ziyaret edeceği belirtildi.







Rudaw'da yer alan habere göre, Erbil'de iki gün önce ABD ile Kürt yönetimi arasında ilk kez imzalanan Asker işbirliği anlaşmasından sonra dün Bağdat' ziyaret eden General Votel'in bugün Erbil'e geleceği ve Kürt yönetiminin yetkilileri ile görüşeceği belirtildi.