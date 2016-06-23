

ABD'nin hem havadan hem de karadan desteklediği, aralarında PKK'nın Suriye kolu PYD'nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ülkedeki kalesi olarak bilinen Menbic kentine girdi.







Arap, Süryani ve Kürt işbirliğiyle kurulan Suriye Demokratik Güçleri, ABD özel harekat birimlerinin ve hava operasyonlarının da desteğiyle geçen ay Menbic'i IŞİD'in elinden almak için operasyon başlatmıştı.







Reuters haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili ise Menbic operastonunda Kürt YPG güçlerinin değil, yine Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı Arap grupların çoğunlukta olduğunu söylemişti.







Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı unsurların ABD koalisyonun hava desteğiyle Menbic kentine girdiğini söyledi.







Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta olan Menbic, IŞİD'in sınır bölgesinde kontrol ettiği stratejik noktalardan birisi olarak görülüyor.







Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, Menbic ve çevresinin IŞİD için Avrupa'ya açılan son kapılardan birisi olduğunu vurguluyor ve örgüt militanlarının Suriye-Türkiye sınırını Menbic üzerinden geçtiğini ifade ediyor.