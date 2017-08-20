Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

Menajerler, Hakan Balta'yı Fenerbahçe'ye Teklif Etti

MENAJERLER, HAKAN BALTA'YI FENERBAHÇE'YE TEKLİF ETTİ

Menajerler, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Hakan Balta'yı Fenerbahçe'ye teklif etti. Kamp kadrosuna katılmayan tecrübeli futbolcunun, 10 kilo aldığı belirtiliyor.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Menajerler, Hakan Balta'yı Fenerbahçe'ye Teklif Etti(7/10)3

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Hakan Balta'nın Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edildi.

34 yaşındaki oyuncu için aracılar tarafından sarı-lacivertli kulübe mesaj gönderildiği ve istenmesi halinde bu transferin gerçekleşebileceğinin iletildiği belirtildi.

Sol bek ve stoper oynayabilen Balta, Galatasaray'da geçen sezon 23 maçta 1 gol kaydetti.

YAZ DÖNEMİNDE 10 KİLO ALDI

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Hakan Balta, futbola küstü. Teknik direktör Igor Tudor tarafından kamp kadrosuna dahil edilmeyen 34 yaşındaki futbolcunun yaz döneminde tam 10 kilo aldığı bildirildi.

1 sene da sarı-kırmızılılarla sözleşmesi olan ve diğer futbolcular gibi kendisine kulüp bulması söylenen tecrübeli oyuncunun bu halini görenler büyük şaşkınlık yaşarken, bu şekilde başka bir takıma transferinin çok zor olduğu belirtildi. Galatasaray'da 10 sene forma giyen Hakan'ın, kalan bir yılını başka bir kulübe transfer olmadan geçmesinin sarı-kırmızılı kulübe maliyeti, 1 milyon 250 bin euro alacak.

RAPOR MORALLERİ BOZDU

Böylece Hakan Balta kariyerinin son senesini oynamadan geçirecek. Florya'da gidecek futbolcularla ilgili planlama yapılırken, bu oyuncuların ücretleri ve gelebilecek bonservisler masaya yatırıldı. Hakan Balta ile ilgili gelen rapor ise moralleri bozdu.

OSMANLISPOR İSTEMİŞTİ

Buna rağmen sarı-kırmızılılar Hakan Balta'nın durumunu diğer futbolculardan farklı tutuyor. Uzun yıllar kendilerine hizmet eden tecrübeli futbolcu oynamadan para kazansa bile, sarı-kırmızılılar Hakan'ı "Hedef adam" haline getirmeyecek.

Öte yandan başta Osmanlıspor olmak üzere bir çok kulüp Hakan Balta'yla ilgilenmiş ama sonuç alamamıştı.

332 MAÇTA OYNADI

Hakan Balta Galatasaray'da 332 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 13 gol ve 14 asist kaydeden oyuncunun 50 kez milli formayı giymişliği de bulunuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Menajerler  Hakan  Balta    Fenerbahçe  Ye  Teklif  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER