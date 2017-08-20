MENAJERLER, HAKAN BALTA'YI FENERBAHÇE'YE TEKLİF ETTİ
Menajerler, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Hakan Balta'yı Fenerbahçe'ye teklif etti. Kamp kadrosuna katılmayan tecrübeli futbolcunun, 10 kilo aldığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Hakan Balta'nın Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edildi.
34 yaşındaki oyuncu için aracılar tarafından sarı-lacivertli kulübe mesaj gönderildiği ve istenmesi halinde bu transferin gerçekleşebileceğinin iletildiği belirtildi.
Sol bek ve stoper oynayabilen Balta, Galatasaray'da geçen sezon 23 maçta 1 gol kaydetti.
YAZ DÖNEMİNDE 10 KİLO ALDI
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Hakan Balta, futbola küstü. Teknik direktör Igor Tudor tarafından kamp kadrosuna dahil edilmeyen 34 yaşındaki futbolcunun yaz döneminde tam 10 kilo aldığı bildirildi.
1 sene da sarı-kırmızılılarla sözleşmesi olan ve diğer futbolcular gibi kendisine kulüp bulması söylenen tecrübeli oyuncunun bu halini görenler büyük şaşkınlık yaşarken, bu şekilde başka bir takıma transferinin çok zor olduğu belirtildi. Galatasaray'da 10 sene forma giyen Hakan'ın, kalan bir yılını başka bir kulübe transfer olmadan geçmesinin sarı-kırmızılı kulübe maliyeti, 1 milyon 250 bin euro alacak.
RAPOR MORALLERİ BOZDU
Böylece Hakan Balta kariyerinin son senesini oynamadan geçirecek. Florya'da gidecek futbolcularla ilgili planlama yapılırken, bu oyuncuların ücretleri ve gelebilecek bonservisler masaya yatırıldı. Hakan Balta ile ilgili gelen rapor ise moralleri bozdu.
OSMANLISPOR İSTEMİŞTİ
Buna rağmen sarı-kırmızılılar Hakan Balta'nın durumunu diğer futbolculardan farklı tutuyor. Uzun yıllar kendilerine hizmet eden tecrübeli futbolcu oynamadan para kazansa bile, sarı-kırmızılılar Hakan'ı "Hedef adam" haline getirmeyecek.
Öte yandan başta Osmanlıspor olmak üzere bir çok kulüp Hakan Balta'yla ilgilenmiş ama sonuç alamamıştı.
332 MAÇTA OYNADI
Hakan Balta Galatasaray'da 332 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 13 gol ve 14 asist kaydeden oyuncunun 50 kez milli formayı giymişliği de bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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