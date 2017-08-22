MENAJERİNİ KOVAN EMRE MOR, MİLAN YOLUNDA
Menajeri Muzzi Özcan'ı kovan Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu'nun da menajeri Bektaş Demirtaş'la anlaştı. Genç futbolcunun Milan'a gideceği konuşuluyor.
Emre Mor'un Muzzi Özcan ile yollarını ayırması haberi geceye bomba gibi düşerken yeni detaylar ortaya çıktı. Emre Mor'un yeni menajeri Hakan Çalhanoğlu'nun da temsilciliğini yapan Bektaş Demirtaş oldu.
20 yaşındaki futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istememesi Emre Mor'un bu kararında belirleyici oldu. Emre Mor'un bu kararı sonrasında Fenerbahçe transferi ihtimalinin çok düştüğü ifade edilse de Aziz Yıldırım flaş bir şekilde devreye girdi.
BABASIYLA GÖRÜŞTÜ
Muzzi Özcan ile Emre Mor'un bağlarının kopmasından sonra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Emre Mor'un babası Ersoy Mor ile temas kurdu. Emre Mor'un kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve menajer Bektaş Demirtaş'ın Milan transferi için somut adımlar atacağı ifade ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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