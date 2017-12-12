MENAJERİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, GALATASARAY TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
16 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmek isteyen Galatasaray, oyuncunun menajerinin yaptığı paylaşım nedeniyle transferden vazgeçti.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın, İran U17 Milli Takımı'nda forma giyen forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh transferinden vazgeçtiği öğrenildi.
"GALATASARAY İLE ANLAŞTIK" DEDİ, TRANSFERİ YAKTI
Milliyet'in haberine göre, İran'ın Saipa takımında forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun menajeri, Twitter hesabından "Galatasaray ile anlaştık" yazdı. Sarı kırmızılı ekip bu paylaşım nedeniyle transferden vazgeçti.
GALATASARAY CEZA ALMAMAK İÇİN VAZGEÇTİ
Sebep olarak ise FIFA kurallarında yabancı oyuncuların 18 yaşını dolduramadan sözleşme imzalayamıyor oluşu. FIFA'dan ceza almamak için transferden vazgeçen Galatasaray'ın, Sayyadmanesh'i U21 takımı için kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
Genç futbolcu İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı yöneticilerle görüşmüştü.
Kaynak: haberinburada
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