Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa
Hande'nin Geri Vitesini Unutan Kadırgalı Rtük'e Kafa Tutuyor
Dizi Müziklerinin Efsane İsmi Babasını Kaybetti!
Fıfa Acımadı! Irkçılığın Cezası Ağır Oldu
Ünlü Sunucunun Paylaştığı Karedeki Detay, Hayatını Kararttı!
Şenol Güneş'ten Bayern Münih Cevabı: O Maçla İlgili Yorum Yapmayacağım
Aslan, Avrupa'da Rahat Kazandı
Beşiktaş Manisa'da Berabere Kalarak Tur Atladı
İlk Finalist Gremio!
Simge Fıstıkoğlu'na, Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
İto Başkanı Çağlar'ın Ölümünde Büyük İhmal! Hastane Gaz Sıkışması Var Deyip Eve Yollamış
Cenk Ergün'den Okan Buruk'a Sert Sözler: Kimse Böyle Konuşamaz
Trafiği Engellememesine Rağmen Araçların Çekilmesi Vatandaşı Bezdirdi
Galatasaray'ın İstediği Asamoah: Juventus'tan Ayrılmayı Düşünmedim
Makine Koltuk Altına Zoom Yaptı, Gigi'nin Hayranları Yıkıldı
Fenerbahçe'den Valbuena Açıklaması: Algı Oluşturulmaya Çalışılıyor
Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 6 Rus Sporcuya Ömür Boyu Men
Valbuena, Fenerbahçe Kararını Verdi
Cengiz Ünder'e Almanya'dan Sürpriz Talip
Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor

Menajeri fotoğrafını paylaştı, Galatasaray transferden vazgeçti

MENAJERİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, GALATASARAY TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

16 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmek isteyen Galatasaray, oyuncunun menajerinin yaptığı paylaşım nedeniyle transferden vazgeçti.

Tarih : 12 Aralık 2017, 23:00
Puan Ver : Menajeri Fotoğrafını Paylaştı, Galatasaray Transferden Vazgeçti(9/10)5

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın, İran U17 Milli Takımı'nda forma giyen forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh transferinden vazgeçtiği öğrenildi.

"GALATASARAY İLE ANLAŞTIK" DEDİ, TRANSFERİ YAKTI

Milliyet'in haberine göre, İran'ın Saipa takımında forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun menajeri, Twitter hesabından "Galatasaray ile anlaştık" yazdı. Sarı kırmızılı ekip bu paylaşım nedeniyle transferden vazgeçti.

GALATASARAY CEZA ALMAMAK İÇİN VAZGEÇTİ

Sebep olarak ise FIFA kurallarında yabancı oyuncuların 18 yaşını dolduramadan sözleşme imzalayamıyor oluşu. FIFA'dan ceza almamak için transferden vazgeçen Galatasaray'ın, Sayyadmanesh'i U21 takımı için kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Genç futbolcu İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı yöneticilerle görüşmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Menajeri  Fotoğrafını  Paylaştı  Galatasaray  Transferden  Vazgeçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER