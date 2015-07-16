

Manchester United'ın Brezilyalı sağ beki Rafael adına açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Cassiano Pereira, "Rafael Galatasaray'da oynamak istiyor. Eğer bu sezon Galatasaray forması giyerse buna çok sevinecek" dedi.







Kulübüyle kontratı 2016'da sona erecek 25 yaşındaki futbolcuyu İngiliz ekibinin makul bir ücret karşılığında bırakmaya hazır olduğu belirtildi. Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren United, Rafael'i kamp kadrosuna almayarak takımda düşünmediğini ortaya koymuştu.