Ünlü menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş ile Benfica arasında soruna sebep olan Anderson Talisca için, "Talisca'da sıkıntı yok, Beşiktaş zaten gerekli açıklamayı yaptı, haftaya oynar." dedi.

Ünlü menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş'ın Benfica ile sorun yaşadığı Anderson Talisca transferi hakkında konuştu.

"TALİSCA'DA SIKINTI YOK"

Ahmet Bulut, Anderson Talisca'nın durumuyla ilgili olarak, "Talisca'da bir sıkıntı yok, haftaya oynar. Beşiktaş Kulübü zaten gereken açıklamayı yaptı, Talisca'da bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

FİKRET ORMAN'IN ANDERSON TALISCA SÖZLERİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Benfica'nın geri çağırdığı ve FIFA'ya başvuracağını açıkladığı Anderson Talisca konusunda açıklamalarda bulundu ve Portekiz ekibinin 2 milyon euroluk kiralama bedelinin ödenmediği için oyuncuyu çağırdığını söyledi. Orman, Talisca konusunda bir problem olmayacağını kaydetti.

Talisca konusuna açıklık getiren Orman, "Talisca'yı iki yıl kiralık, sözleşmeyi yaptık. Oyuncu ile bir anlaşmazlığımız yok, kendi kampta, takımımızın bir parçası. Benfica ile yapılan anlaşma da çok açık, uzatma hakkını kullandık. Benfica, 2 milyon Euro'nun ödenmediğini söylüyor ama anlaşmanın bununla bir alakası yok. Bir evrak var, onu verecekler. FIFA'ya başvurduk, bir sorun olacağını düşünmüyorum. Talisca'nın bizde gösterdiği başarılı performanstan Benfica rahatsız olmuş olabilir ama o zaman sözleşme yapmayacaklardı. Biz, Talisca'dan memnunuz, o da bizden memnunuz" dedi.

BENFICA'NIN TALISCA İÇİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın, Benfica'nın Anderson Talisca'yı geri çağırması üzerine FIFA'ya gideceğini açıklamasının ardından Portekiz kulübünden ilk açıklama geldi. Portekiz'in Record Gazetesi'nin görüştüğü Benfica yetkilileri, Beşiktaş'ın yapılan kiralık anlaşmasındaki şartlara uymadığını ve kendilerinin de FIFA'ya başvuracaklarını açıkladı.

Benfica, Beşiktaş'ın sözleşmede yer alan süre zarfında kiralama için gerekli ödemeyi yapmadığı (2 milyon Euro) vurgularken, Anderson Talisca'nın da kiralık anlaşmayı bu sezon da geçerli kılmak için kendilerine göndermesi gereken belgeyi göndermediğini kaydetti.

Portekiz cephesi ayrıca, Beşiktaş'ın kiralık anlaşmayı geçerli kılmak için FIFA'nın transfer kayıt sistemi TMS'ye başvurduğunu ve reddedildiğini açıkladı. Benficalı yetkililer, son kararı verecek tarafın FIFA olduğunu ve Talisca'nın menajerlerinin de bu durumu kabullendiğini ifade etti.

Kaynak: haberinburada