TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk olan ünlü menajer Ahmet Bulut, "Arda'nın çok iyi mukavelesi var. Ona göre bir yer arıyoruz. İmza atmadan asla konuşmam" dedi.

TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk olan menajer Ahmet Bulut, çok önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE AHMET BULUT'UN AÇIKLAMALARI:

"Parlak bir oyunculuk dönemim olmadı. Vasat bir oyuncuydum. Zeytinburnu'na transfer olduğum dönemde yurt dışında takımıma kamp yeri ayarladım. Ağrıspor'a transfer olacağım dönem. Emre ve Okan, 'Gel bizim menajerimiz ol' dediler. Allah onlardan razı olsun. Ortağım yok. Hiçbir zamanda olmadı. Bunlar dedikoduyla başladı. Kıskanan insanlar var. Benim vicdanım rahat."

"Erol Alkan'ı bana daha önce önermişlerdi. Üstünde durmadık ama sonra milli takıma geldi. Oh! Allah'tan menajeri ben değilim. Anadolu kulüpleriyle çalışmak zor. Anadolu kulüpleri bziimle iş yapmak istemiyor. Bizim futbolcumuz çok pahalı olduğu için gelmiyorlar sanırım. Bence Türkiye'de sıkıntı, Anadolu kulüplerinde idareciler.""Ben bugüne kadar hiçbir kulüpten menajerlik ücreti için pazarlık yapmadım. Onların iç düzeninde fiyatlar nasılsa, bana da onu uygun gördüler. Ben bugüne kadar hiçbir kulüpten menajerlik ücreti için pazarlık yapmadım. Onların iç düzeninde fiyatlar nasılsa, bana da onu uygun gördüler."

"EROL ALKAN OLAYI SAVCILIĞA KADAR GİTTİ"

"Erol Alkan olayını anlamadım. Savcılığa kadar gitti. Hırsızlık mı var? Almanya Milli takımı da hazırlık maçlarında gidip küme düşmemeye oynayan takımlardan, Augsburg'dan oyuncu alıyor. Ümit Milli Takım'dan A Milli takıma oyuncu tavsiye edilmiş. Bu daha önce olmalıydı. Ben açıkçası menajerlerin milli takım kadrosuna karıştığını düşünmüyorum."

"Yabancı transferlerinde yurt dışı bağlantım iyi olduğu için beni tercih edebilirler. Orada oynadığı kulüp küçük bir kulüptü. 350 bin Euro'ya Osmanlıspor'a transfer oldu. Osmanlıspor'da iyi bir performans sergiledi. İngiltere'den de istemişler. Bilmiyorum."

"Beşiktaş kulübünden henüz 1 lira para almadım ama bu almayacağım anlamına gelmez. Tolgay Arslan Avrupa'da oynayacak bir futbolcu. Beşiktaş'la sözleşme uzatmadan önce bize teklif de geldi. Beşiktaş bu işleri yapıyor. 1 sene veya 6 ay kala beklemiyor uzatmak için."

"Futboldan pek anlamıyorum. Maça gitmem. Evden seyrederim. Şimdi maça gittiğim zaman her maça gitmem lazım. Her takımda futbolcum var."

"PSG PEPE'YE DAHA İYİ BİR TEKLİF SUNDU"

"PSG, Pepe için Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif sundu. Ancak Pepe orada ikinci adam olacaktı. Beşiktaş'ı tercih etti ve şu anda Beşiktaş'ta çok mutlu. Mario Gomez'in babası Türkiye'yi istemedi."

"ARDA'YI LİNÇ ETMEK DOĞRU DEĞİL"

"Arda'nın çok iyi mukavelesi var. Ona göre bir yer arıyoruz. İmza atmadan asla konuşmam. Türkiye'den hiç bir kulüple görüşme olmadı. Arda'yı linç etmek doğru değil. Mesela milli maçta ironi yapıyor güldüğü anda. Bıraksalar ağlayacak aslında. Hemen linç ediyoruz."

"En zor transferim Adriano'ydu. 10 gün sürdü. Bir gün evet, bir gün hayır diyordu. Filipe Luis konusunda Galatasaray'la hiçbir görüşmem olmadı. Hakları bizde."

Kaynak: haberinburada