

Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, açıklanan enflasyon rakamlarının ardından geçen yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı çıkmadı, memur maaş katsayısı ocak ayı itibarıyla 0,096058e, taban aylık katsayısı 1,503595e, yan ödeme katsayısı da 0,030462'ye çıkarıldı.



GENEL MÜDÜR MAAŞI 3,04 ARTTI



Söz konusu düzenlemenin ardından aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı, 9 bin 498 liradan 9 bin 787 liraya, genel müdür maaşı ise 8 bin 335 liradan 8 bin 589 liraya çıktı. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 3,04 artış meydana geldi.



TÜM MEMURLARIN 3,3 OLDU



12nci derecenin 1inci kademesinden maaş alan hizmetlinin temmuzda 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 601 liraya, 13üncü derecenin 3üncü kademesindeki devlet memurunun 2 bin 678 lira olan maaşı 2 bin 767 liraya yükseldi. Buna göre, her iki çalışan kesimindeki maaş artışı yüzde 3,3 oldu.



İŞTE ÖĞRETMEN MAAŞLARI



7nci derecenin 1inci kademesindeki öğretmenin temmuzda 3 bin 7 lira olan maaşı 99 lira yükselerek 3 bin 106 liraya, 8inci derecenin 1inci kademesindeki polis memurunun 3 bin 818 lira olan maaşı da 124 lira artışla 3 bin 942 liraya çıktı.Böylece 7nci derecenin 1inci kademesindeki öğretmenin maaşı yaklaşık yüzde 3,3, 8inci derecenin 1inci kademesindeki polisin maaşı ise yüzde 3,2 arttı.