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MEMURUN ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR!


MEMURUN ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR!
Tarih : 29 Temmuz 2015, 09:50
Puan Ver : Memurun Zam Pazarlığı Başlıyor!(5/10)4


 HÜKÜMETTEN % 3+3

 

Hükümetin ise Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefi doğrultusunda yüzde 3+3 zam, refah payı ve enflasyon farkıyla masaya oturması bekleniyor. Kamu-Sen ise 2016 yılı için yüzde 22 zam, taban aylığa seyanen 100 lira net artış, 2017'de ise yüzde 20 zam ve 150 lira net zam talep ediyor. Ayrıca, bir defaya mahsus 2 bin lira telafi ödemesi için yüzde 5+5 zam istiyor. Bağımsız Sağlık-Sen de yüzde 10+10 zam, bayramlarda ikramiye, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasının da bulunduğu 40 talep sunacak.

 

REFAH PAYIYLA 582 LİRA

 

Memur-Sen'in yüzde 16'lık artış talebi, en düşük 2 bin 191 lira memur maaşı üzerinden hesaplandığında net 350.56 lira zam anlamına geliyor. Böylelikle en düşük memur maaşı, refah payı ve enflasyon farkı olmadan net 2 bin 541 lira yükseliyor. Kesk-Sen'in yüzde 22 talebi üzerinden hesaplandığında, en düşük maaş net 482.02 lira,100 lira refah payı eklendiğinde 582 liraya yükseliyor. Bu oranlar, bütçeye 350 lira artışta 10.1 milyar, 582 lirada ise 16.8 milyar lire ek yük anlamına geliyor. Yasa gereği, görüşmelerin en geç 31 Ağustos'ta tüm süreçleriyle tamamlanması gerekiyor.








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