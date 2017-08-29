Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Memurun Aile Yardımına Zam

MEMURUN AİLE YARDIMINA ZAM

Milyonlarca memurun 2 yılda yapılacak 4 zammına, aile yardımındaki artış da eklenecek. 2 çocuk sahibi memura her ay ödenen aile yardımı 321 liradan, 378 liraya yükselecek.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 10:40
Puan Ver : Memurun Aile Yardımına Zam(9/10)5

Toplu sözleşmeyle, milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarında 2 yıllık dönemde yapılacak iyileştirmeler karara bağlandı. Buna göre, maaşlar 2018'de yüzde 4 + 3.5, 2019'da yüzde 4 + 5 artırılacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa, bu da maaşlara yansıtılacak. Memurların maaşları belirlenen oranlar doğrultusunda artırılırken, aylıklara eklenen aile yardımı da yükselecek. Halen memurlara çalışmayan eş için 219,17 lira ödeniyor. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 51,35 lira, 6 yaş üstü için 25,68 lira olarak uygulanıyor.

ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI

2018 ve 2019'da her 6 aylık dönemde maaşlarda yapılacak artışla birlikte aile yardımı da zamlanacak. Eş yardımı Ocak 2018'de 227,94 liraya, Temmuz 2018'de 235,92 liraya, Ocak 2019'da 245,36 liraya, Temmuz 2019'da da 257,63 liraya çıkacak. 2 yılda eş yardımındaki toplam artış 38,46 lirayı bulacak.

Çocuk yardımı tutarı ise Temmuz 2019'da 0-6 yaş için 60,36 liraya, 6 yaş üstü için 30,18 liraya yükselecek. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 321,71 lira ödenirken; bu tutar Temmuz 2019'da 378,35 liraya çıkacak. Söz konusu memurun aile yardımında 56,48 lira artış yaşanacak. 2 yıllık dönemde enflasyon farkı oluşursa, bu tutarlar daha da yükselecek.

ENGELLİYE YÜZDE 50 ARTIRIMLI

Toplu sözleşmede ayrıca aile yardımıyla ilgili 2 önemli düzenleme yer aldı. Çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Aile yardımından yararlanabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele de ödenekten geriye dönük yararlanma imkanı getirildi. Bu kapsamda memurlara, aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki 3 aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilecek. (Posta)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Memurun  Aile  Yardımına  Zam    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER