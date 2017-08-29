MEMURUN AİLE YARDIMINA ZAM
Milyonlarca memurun 2 yılda yapılacak 4 zammına, aile yardımındaki artış da eklenecek. 2 çocuk sahibi memura her ay ödenen aile yardımı 321 liradan, 378 liraya yükselecek.
Toplu sözleşmeyle, milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarında 2 yıllık dönemde yapılacak iyileştirmeler karara bağlandı. Buna göre, maaşlar 2018'de yüzde 4 + 3.5, 2019'da yüzde 4 + 5 artırılacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa, bu da maaşlara yansıtılacak. Memurların maaşları belirlenen oranlar doğrultusunda artırılırken, aylıklara eklenen aile yardımı da yükselecek. Halen memurlara çalışmayan eş için 219,17 lira ödeniyor. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 51,35 lira, 6 yaş üstü için 25,68 lira olarak uygulanıyor.
ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI
2018 ve 2019'da her 6 aylık dönemde maaşlarda yapılacak artışla birlikte aile yardımı da zamlanacak. Eş yardımı Ocak 2018'de 227,94 liraya, Temmuz 2018'de 235,92 liraya, Ocak 2019'da 245,36 liraya, Temmuz 2019'da da 257,63 liraya çıkacak. 2 yılda eş yardımındaki toplam artış 38,46 lirayı bulacak.
Çocuk yardımı tutarı ise Temmuz 2019'da 0-6 yaş için 60,36 liraya, 6 yaş üstü için 30,18 liraya yükselecek. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 321,71 lira ödenirken; bu tutar Temmuz 2019'da 378,35 liraya çıkacak. Söz konusu memurun aile yardımında 56,48 lira artış yaşanacak. 2 yıllık dönemde enflasyon farkı oluşursa, bu tutarlar daha da yükselecek.
ENGELLİYE YÜZDE 50 ARTIRIMLI
Toplu sözleşmede ayrıca aile yardımıyla ilgili 2 önemli düzenleme yer aldı. Çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Aile yardımından yararlanabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele de ödenekten geriye dönük yararlanma imkanı getirildi. Bu kapsamda memurlara, aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki 3 aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilecek. (Posta)
Kaynak: haberinburada
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