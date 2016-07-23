MEMURLARIN KIBRIS VE GÜRCİSTAN'A ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI
Darbe girişimi sonrası yurtdışına çıkışlarda getirilen şartlar bugün hafifletildi. Kamu kurumlarında çalışanların, KKTC ve Gürcistan'a gidebilmeleri engellenmişti. Bu engel bugün kalktı. Ayrıca yeşil pasaportlu emekli polisler de artık yurt dışına çıkabilecek
Darbe girişimi akabinde pasaporta gerek kalmaksızın kimlikle çıkılabilen KKTC ve Gürcistan'a kamu personelinin gidişine izin verilmiyordu.
Artık kamu görevlileri kurumlarından "yurt dışına çıkmasında herhangi bir mani kurumumuzca yoktur" yazısını almaları durumunda KKTC ve Gürcistan'a gidebilecek.
Yeşil pasaportlu emekli emniyet mensuplarının da yurt dışına çıkış yasağı kalktı.
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