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Memurlardan Yemek Ücreti Olarak, 1,25 ila 4,91 TL Arasında Bedel Alınacak

MEMURLARDAN YEMEK ÜCRETİ OLARAK, 1,25 İLA 4,91 TL ARASINDA BEDEL ALINACAK

15 Ocak 2018'den 14 Ocak 2019'a kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan, ücretlerine göre günlük 1,25 lira ila 4,91 lira arasında bedel tahsil edilecek.

Tarih : 14 Ocak 2018, 14:40
Puan Ver : Memurlardan Yemek Ücreti Olarak, 1,25 İla 4,91 Tl Arasında Bedel Alınacak(7/10)3

Maliye Bakanlığının, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan alınacak yemek bedelleri belli oldu. Buna göre, 15 Ocak 2018'den 14 Ocak 2019'a kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ücretlerine göre günlük 1,25 lira ile 4,91 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 1,50 lira ile 5,89 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

KİMDEN NE KADAR ALINACAK?

Bu kapsamda ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 1,25 lira, bin 100'e kadar (bin 100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,10 lira, 2 bin 200'e kadar (2 bin 200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,58 lira, 3 bin 600'e kadar (3 bin 600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,33 lira, 4 bin 800'e kadar (4 bin 800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,41 lira, 4 bin 800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan günlük 4,91 lira öğle yemeği ücreti alınacak.

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 2 bin 995 liraya kadar (2 bin 995 lira dahil) olanlardan günlük 1,50 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 5 bin 55 liraya kadar (5 bin 55 lira dahil) olanlardan günlük 2,58 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 6 bin 982 liraya kadar (6 bin 982 lira dahil) olanlardan günlük 4,65 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 6 bin 982 lira üzerinde olanlardan günlük 5,89 lira yemek bedeli tahsil edilecek.

15 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Kuruluşlar, hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

Tebliğ, 15 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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