İlk üç ayda enflasyon yüzde 4.3.4 çıktı. Bu rakam yüzde 3 olan memur ve emeklisinin maaş zammını aştığı için Temmuz’da ek zam göründü. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Bunun da en az yüzde 5 olacağı hesaplanıyor...