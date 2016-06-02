

Memurlar emekli olduğunda 'emekli ikramiyesi' adı altında, işçiler ise 'kıdem tazminatı' adı altında toplu para alıyor. Ancak aynı süre çalışan memur ile aynı süre çalışan işçinin aldıkları toplu para, yani emekli ikramiyesi ile kıdem tazminatı farklı tutarda.







Aylara bakılmıyordu







Memur sendikaları her fırsatta hükümet yetkililerine bu adaletsizliğin giderilmesi yönünde görüş bildiriyordu. Memurların en büyük sorunlarından emekli ikramiyesi hesaplamalarında sevindirici bir gelişme yaşandı.







SGK, memurların emekli ikramiyesi hesaplamasında, çalışılan aylar ve günlerin de dikkate alınmasıyla ilgili bir çalışma başlattı. Gün ve aylar da dahil edilirse memur emeklilikte daha fazla para alacak.







1 gün boşa gitmeyecek İşçilerin kıdem tazminatında aylar ve günler hesaba dahil edilyor. Memurlarda ise yıldan arta kalan günler ve aylar hesaba dahil edilmiyor. Hatta 2015 yılma kadar 30 yıldan fazla çalışması olan memura emekli olunca 30 yıldan fazla emekli ikramiyesi ödenmiyordu.







Neyse ki bu uygulama Anayasa Mahkemesi kararıyla kalktı.







Şimdi küsuratlar da ikramiyeye dahil edilecek, memurun 1 günü dahi boşa gitmeyecek.







Memurun emekli ikramiyesi hesaplaması değişiyor.







Daha önce, emekli olurken arta kalan aylar ikramiyeye dahil edilmiyordu. SGK'nın yaptığı çalışmaya göre; örneğin; 28 yıl 11 ay çalışan, arta kalan 11 ayın da ikramiyesini alabilecek