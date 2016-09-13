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memurlara cezasız bilet değişim hakkı!

MEMURLARA CEZASIZ BİLET DEĞİŞİM HAKKI!

Memura izin yasağı kalktı ama bazı kurumlar uygulamadı. Konu BİMER ve CİMER'e taşındı.

Tarih : 13 Eylül 2016, 15:21
Puan Ver : Memurlara Cezasız Bilet Değişim Hakkı!(9/10)7


Memura izin yasağı kalktı ama bazı kurumlar uygulamadı. Konu BİMER ve CİMER'e taşındı. Ulaştırma Bakanlığı, OHAL süresince durumunu belgeleyenlerin cezasız bilet iptal veya değişim hakkından yararlanmasını istedi.



Başbakanlık genelgesiyle kamu personelinin yıllık izin yasağının 8 Ağustos'ta kaldırılmasına karşın, memurların mağduriyeti sürüyor. Bazı kurumlar, personeline yurtdışına çıkma yasağı getiriyor.Şikâyetler üzerine harekete geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Olağanüstü Hal (OHAL) süresince bu durumunu belgeleyen kamu çalışanlarına, “cezasız” olarak biletlerini iptal etme hakkı tanınmasını istedi.








Etiketler: Memurlara  Cezasız  Bilet  Değişim  Hakkı    haber

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