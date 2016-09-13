MEMURLARA CEZASIZ BİLET DEĞİŞİM HAKKI!
Memura izin yasağı kalktı ama bazı kurumlar uygulamadı. Konu BİMER ve CİMER'e taşındı.
Memura izin yasağı kalktı ama bazı kurumlar uygulamadı. Konu BİMER ve CİMER'e taşındı. Ulaştırma Bakanlığı, OHAL süresince durumunu belgeleyenlerin cezasız bilet iptal veya değişim hakkından yararlanmasını istedi.
Başbakanlık genelgesiyle kamu personelinin yıllık izin yasağının 8 Ağustos'ta kaldırılmasına karşın, memurların mağduriyeti sürüyor. Bazı kurumlar, personeline yurtdışına çıkma yasağı getiriyor.Şikâyetler üzerine harekete geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Olağanüstü Hal (OHAL) süresince bu durumunu belgeleyen kamu çalışanlarına, “cezasız” olarak biletlerini iptal etme hakkı tanınmasını istedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar