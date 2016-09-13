Memura izin yasağı kalktı ama bazı kurumlar uygulamadı. Konu BİMER ve CİMER'e taşındı.



Memura izin yasağı kalktı ama bazı kurumlar uygulamadı. Konu BİMER ve CİMER'e taşındı. Ulaştırma Bakanlığı, OHAL süresince durumunu belgeleyenlerin cezasız bilet iptal veya değişim hakkından yararlanmasını istedi.







Başbakanlık genelgesiyle kamu personelinin yıllık izin yasağının 8 Ağustos'ta kaldırılmasına karşın, memurların mağduriyeti sürüyor. Bazı kurumlar, personeline yurtdışına çıkma yasağı getiriyor.Şikâyetler üzerine harekete geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Olağanüstü Hal (OHAL) süresince bu durumunu belgeleyen kamu çalışanlarına, “cezasız” olarak biletlerini iptal etme hakkı tanınmasını istedi.