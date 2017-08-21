Memur zamları için toplu sözleşme görüşmelerinin son gününe girilirken hükümetin 2018 ve 2019 yıllarında altı aylık her dönem için yüzde 3 olan teklifinde revizyona gitmesi bekleniyor. Memur zamları ile ilgili açıklamayı ise saat 14.15'te Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu yapacak.

SARIEROĞLU, 14:15TE AÇIKLAMA YAPACAK

Taraflar arasındaki bugün sona erecek görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması halinde ise zam oranını belirlemek üzere Hakem Heyeti devreye girecek. Kaynaklar, gece yarısına kadar hükümetin iyileştirme içeren teklifini sendikalara iletmesinin beklendiğini kaydettiler.

Memur maaşlarına ilişkin açıklamayı ise saat 14.15'te Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu yapacak.

SON KARARI HAKEM HEYETİ VERECEK

Üye yapısının belirlenmesinde hükümetin daha ağırlıklı olduğu Hakem Heyeti'nin son kararı memura verilecek zam oranında da son belirleyici olacak. 2010 yılına kadar Hakem Heyeti kararları hükümet açısından bağlayıcı değildi. Ancak o yıl yapılan anayasa değişikliği ile Hakem Heyeti kararına uymak taraflar açısından zorunlu hale getirildi.

Hakem Heyeti, Bakanlar Kurulu'nun yüksek yargı organı üyeleri arasından seçeceği bir üye, Çalışma Bakanı'nın belirleyeceği dört üye, sendikalar tarafından seçilecek dört üye ve sendikalar tarafından belirlenecek yedi üye arasından hükümetin belirleyeceği bir üyenin yanısıra, Bakanlar Kurulu'nun akademisyenler arasından seçeceği bir üyeden oluşuyor.

YÜZDE 3 + YÜZDE 3 ZAM TEKLİFİ VERİLMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu geçen hafta toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında memurlara 2018 ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci altı ayda yüzde 3, 2019 yılında da aynı şekilde yüzde 3, artı yüzde 3 zam teklif etmişti. Sarıeroğlu altı aylık enflasyonun, ilgili tutarı aşması halinde fark ödeneceğini de belirtti.

MEMUR-SEN BAŞKANI, "BU TEKLİFE KAPALIYIZ" DEMİŞTİ

Memur-Sen Başkanı Yalçın ise teklifin ardından masaya yüzde 16 ve yüzde 18 oranında ilk teklif ile geldiklerini belirterek kamunun teklifini müzakere etmeye değer bulmadığını belirterek "Bu teklife kapalıyız. Yeni makul teklifler bekliyoruz" demişti.

Hükümet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi, 1.9 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor.

MEMUR-SEN 3 ALTERNATİF ÖNERİYOR

Memur-Sen hükümete üç alternatifli teklif sunmuş ilk teklifte, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam talep etmişti.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam istendi.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile, 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

KAMU-SEN VE KESK'İN ÖNERİLERİ

Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refahpaylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8'lik artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artış yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3,450 liraya çıkarılmasını istiyor.

Hükümet geçtiğimiz ayın başında kamu işçileriyle 2017-2018 zammı için uzlaşmış, işçilere bu yıl için yüzde 7.5+5 zam verilmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: haberinburada