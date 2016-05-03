MEMURA MÜJDE: YOLLUKLAR ARTTI!
Merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçeli idareler ve özel bütçeli idarelerin yurtdışı geçici görev yolluk harcamaları 2004'ten bu yana 4.2 kat arttı.
2004 ve 2015 yılları arasında toplam 1 milyar 776 milyon 677 bin 165 TL yolluk harcaması oldu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a, kamu kurumlarının 2004-2015 yılları arasında gerçekleşen yurt dışı görevlendirme yollukları için yaptıkları harcamaları sordu.
Ağbal'ın yanıtı 2004 yılından 2015 yılına kadar genel bütçeli idareler ve özel bütçeli idarelerin yurtdışı geçici görev yolluk harcamalarının dört kattan fazla arttığını ortaya koydu.
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