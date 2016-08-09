Kamu çalışanlarının izin haklarıyla ilgili Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.



15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası kamu çalışanlarının izinlerinin iptaline hükmeden genelgenin yürürlükten kaldırılması hakkındaki Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.







Bu genelgeye göre, 18 Temmuz tarihli kamu çalışanları izin iptali genelgesi yürürlükten kalkıyor. İzinlerle ilgili resmi gazetede, "Mevzuat uyarınca izin vermeye yetkili amirlerce; kamu çalışanlarına, ilgi genelgenin yürürlüğe konuluş amacı dikkate alınarak izin verilebilecektir" ifadesine yer verildi.