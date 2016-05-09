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memura erken emeklilik masada

MEMURA ERKEN EMEKLİLİK MASADA

Kamuda erken emeklilik imkanı genişliyor. Hangi çalışanlara erken emeklilik imkanı verileceği, önümüzdeki hafta masaya yatırılacak. Sağlıkçı, öğretmen, postacı müjde bekliyor...

Tarih : 09 Mayıs 2016, 09:47
Puan Ver : Memura Erken Emeklilik Masada(10/10)9


Kamu görevlilerini erken emeklilik heyecanı sardı. Erken emeklilik imkanı tanınan mesleklerin kapsamı genişletiliyor. Bu konuya ilişkin önümüzdeki hafta yapılacak toplantı büyük önem taşıyor.  sağlıkçılar, öğretmenler, postacılar ve itfaiyeciler başta olmak üzere kamu görevlileri, şimdiden bu toplantıya kilitlendi.



KOMİSYON ÇALIŞIYOR

Hükümet, geçtiğimiz yıl, sağlık çalışanlarına erken emeklilik müjdesi vermişti. Konu Ağustos'ta gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınmış, her hizmet kolu bu yönde talepte bulununca, bir komisyon oluşturulmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından hızla harekete geçildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. Komisyon da çalışmalarına Kasım'da başladı. Edinilen bilgiye göre; çalışmalarda sona yaklaşıldı. Konu, önümüzdeki hafta masaya yatırılacak. Kamu görevlilerinden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet zammından yararlandırılacağına yönelik 18 Mayıs'ta bir toplantı yapılacak. Toplantıya  Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkilileri ile  memur- Sen ve yetkili sendika temsilcileri katılacak. Toplantı merakla bekleniyor.



MECLİS'E GİDECEK

Çalışma tamamlandığında, hangi hizmet kollarında ve kimlere ne şekilde fiili hizmet zammı verileceğine yönelik ön metinler oluşturulacak. Çalışma sonucunda hazırlanacak rapor, kanun tasarısı haline getirilerek Meclis'e sunulacak. Erken emeklilik imkanı verilecek mesleklerin başında sağlık çalışanları geliyor. Kendilerine erken emeklilik yolu açılmasını bekleyenler arasında öğretmenler, postacılar, itfaiyeciler, mühendis, tekniker, teknisyen ve kimyacılar da yer alıyor. Öğretmenlere erken emeklilik imkanı tanınması, 2014 yılında yapılan Milli  eğitim Şurası'nda da gündeme getirilmişti. Çalışmalar sonucunda beklenen karar çıkarsa, 900 bin öğretmen de fiili hizmet zammı ile emekliliğini öne çekecek meslekler arasına katılacak.








Etiketler: Memura  Erken  Emeklilik  Masada    haber

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