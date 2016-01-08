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MEMURA CUMA NAMAZI İZNİNİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY'A BAŞVURDU


MEMURA CUMA NAMAZI İZNİNİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY'A BAŞVURDU
Tarih : 08 Ocak 2016, 14:18
Puan Ver : Memura Cuma Namazı İzninin İptali İçin Danıştay'a Başvurdu(6/10)3


ARSAV eski Başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, bugün yürürlüğe giren cuma namazı için mesai düzenlemesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a başvurdu. Eminağaoğlu Danıştay'a verdiği dilekçede, yayınlanan genelgenin, açık hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi gerektiğini savundu. Eminağaoğlu dilekçesinde, ayrıca şu ifadelere yer verdi:



“Mevzuatta inanç özgürlüğü bağlamında çalışma saatleri konusunda bir sınırlama öngörülmediğinden bahisle, sınırlama olmayan her konu serbesttir gibi bir düşünceyle, bu genelgeye geçerlilik tanınamaz. Böyle bir gerekçe ve anlayış, inanç özgürlüğü adı altında, isteyene Ramazan ayı içinde de günlük çalışma saatlerinin kaydırılarak kullanılması gibi bir durumu gündeme taşıyacaktır. Gide gide takvim ve hafta tatili konusundaki sistemlerin tartışılmasının önü açılacaktır. Ya da inanç özgürlüğünün gereği ise, bu neden yapılmamaktadır. Sorunun olmayan yanıtı, yapılan genelgenin aykırılığını ortaya koymaktadır. Bu durum daha sonra tüm namaz saatlerinin gözetilmesi durumunu da ortaya çıkaracaktır ki, bu anlayış, devlet hukuk ve siyasal sistemindeki değişimi ortaya koymaktadır.”



Eminağaoğlu ayrıca, işlemin 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 106. maddesi kapsamında kalması nedeniyle, konunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da iletilmesinin sağlanmasını talep etti.








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