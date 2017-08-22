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MEMUR ZAMMINDA ANLAŞMA SAĞLANDI


Memur Zammında Anlaşma Sağlandı
Tarih : 22 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Memur Zammında Anlaşma Sağlandı(7/10)3

Memura yıllık zam pazarlığında uzlaşma sağlandı. Olumlu sonuçlanan görüşmeler sonrası memur zammı, 2018'in ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3,5 oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

2018 ve 2019 yılı 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda yeni zam oranları belirlendi. Buna göre; 2018 yılı ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3,5; 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranlarında anlaşmaya varıldı.

İŞTE YENİ ZAM ORANLARI

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,

2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir.

SAAT 11:00'DA İMZALAR ATILACAK

Anlaşmaya ilişkin imza töreni 22.08.2017 (Salı) tarihinde saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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