MEMUR ZAMMI KESİNLEŞTİ...
Memurlar yılın ikinci zammını alacaklar. Bu rakam enflasyon farkı ile belirlenecek. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 5 ayı için yüzde 3.17 enflasyon farkı oluştu
Memurlara enflasyon farkı müjdesi. 2017 yılı, enflasyon oranının memur maaş zam oranını geçtiği bir yıl olacak. İlk 5 ayda enflasyon yüzde 6,15 oldu. Memurlar 2017'de ilk çeyrek için yüzde 3 zam almıştı. Bu durumda ilk 5 ayda oluşan enflasyona göre memurların yüzde 3,17 enflasyon zammı oluştu.
SÖZLEŞMEYE GÖRE...
Toplu sözleşmeye göre, 2017 yılında öngörülen zam oranı ise 3+4'tür.
Buna karşın 2017 yılının ilk 5 ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 6,15'dir. Yani 3 puanlık memur maaş zam oranı enflasyon karşısında erimiştir. Bu durumda memur için yüzde 3,17 enflasyon zammı oluştu.
kaynak:sabah
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