MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİNE KİLİTLENDİ
Memurlar ve memur emeklileri için, hükümetin yarın ileteceği 2018 ve 2019 yılları için zam teklifi heyecanla beklenirken, bayram ikramiyesi konusunda çıkacak karar da merak ediliyor.
Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme görüşmelerine kilitlendi. Hükümetin yarın ileteceği 2018 ve 2019 yılları için zam teklifi heyecanla beklenirken, bayram ikramiyesi konusunda çıkacak karar da merak ediliyor. Hem Memur-Sen'in hem de Türkiye Kamu-Sen'in talepleri arasında yer alan ikramiye hayata geçerse, toplam 5.1 milyon kamu görevlisi ve memur emeklisine Kurban Bayramı öncesinde önemli bir müjde gelmiş olacak. Memur- Sen'in Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenmesini istediği ikramiye tutarı da bin 915 lira.
MAAŞLAR ERKEN ALINABİLİR
Takvim'in haberine göre, konfederasyon, toplu sözleşme görüşmelerinde, ikramiye ödemesinde ısrarlı bir tutum sergiliyor. Bu arada memur emeklilerinin, bayram nedeniyle maaşlarını erken alması söz konusu. Bu yıl Kurban Bayramı 1-4 Eylül tarihlerine denk geliyor. Memur emeklileri de maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Maaş günleri bayrama denk gelen emekliler, paralarını bayram öncesi cebine koyacak.
"TEKLİFİMİZDE ISRARCIYIZ"
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, kamu çalışanları ile memur emeklilerini ilgilendiren 4. dönem toplu görüşmelerinde, dini bayramlarda ikramiye ödenmesi tekliflerinin bulunduğunu belirterek, bu teklifte ısrarcı olduklarını söyledi.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında olan işçilerde olduğu gibi kamu görevlilerine de dini bayramlarda ikramiye verilmesini istediklerini belirten Bayraktutar, şunları kaydetti: "Dini bayramlar, harcamaların arttığı dönemlerdir. Özellikle Kurban Bayramı'nda kesilen kurban, bütçeye ek bir yük getirmektedir. Ödenecek bayram ikramiyesi, bu yükü karşılayacağı gibi, ekonomik hayata da katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı teklifimizde ısrarcıyız."
Kaynak: haberinburada
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