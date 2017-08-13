Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

Memur ve Memur Emeklileri Hükümetin Zam Teklifine Kilitlendi

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİNE KİLİTLENDİ

Memurlar ve memur emeklileri için, hükümetin yarın ileteceği 2018 ve 2019 yılları için zam teklifi heyecanla beklenirken, bayram ikramiyesi konusunda çıkacak karar da merak ediliyor.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : Memur Ve Memur Emeklileri Hükümetin Zam Teklifine Kilitlendi(10/10)6

Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme görüşmelerine kilitlendi. Hükümetin yarın ileteceği 2018 ve 2019 yılları için zam teklifi heyecanla beklenirken, bayram ikramiyesi konusunda çıkacak karar da merak ediliyor. Hem Memur-Sen'in hem de Türkiye Kamu-Sen'in talepleri arasında yer alan ikramiye hayata geçerse, toplam 5.1 milyon kamu görevlisi ve memur emeklisine Kurban Bayramı öncesinde önemli bir müjde gelmiş olacak. Memur- Sen'in Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenmesini istediği ikramiye tutarı da bin 915 lira.

MAAŞLAR ERKEN ALINABİLİR

Takvim'in haberine göre, konfederasyon, toplu sözleşme görüşmelerinde, ikramiye ödemesinde ısrarlı bir tutum sergiliyor. Bu arada memur emeklilerinin, bayram nedeniyle maaşlarını erken alması söz konusu. Bu yıl Kurban Bayramı 1-4 Eylül tarihlerine denk geliyor. Memur emeklileri de maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Maaş günleri bayrama denk gelen emekliler, paralarını bayram öncesi cebine koyacak.

"TEKLİFİMİZDE ISRARCIYIZ"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, kamu çalışanları ile memur emeklilerini ilgilendiren 4. dönem toplu görüşmelerinde, dini bayramlarda ikramiye ödenmesi tekliflerinin bulunduğunu belirterek, bu teklifte ısrarcı olduklarını söyledi.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında olan işçilerde olduğu gibi kamu görevlilerine de dini bayramlarda ikramiye verilmesini istediklerini belirten Bayraktutar, şunları kaydetti: "Dini bayramlar, harcamaların arttığı dönemlerdir. Özellikle Kurban Bayramı'nda kesilen kurban, bütçeye ek bir yük getirmektedir. Ödenecek bayram ikramiyesi, bu yükü karşılayacağı gibi, ekonomik hayata da katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı teklifimizde ısrarcıyız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Memur  Ve  Memur  Emeklileri  Hükümetin  Zam  Teklifine  Kilitlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER