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memur ve emekliye enflasyon zammı

MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI

Enflasyonun ilk üç ayda yüzde 4,34 artmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine 1 puanın üzerinde ek zam yapılacak.

Tarih : 03 Nisan 2017, 16:15
Puan Ver : Memur Ve Emekliye Enflasyon Zammı(7/10)9


Enflasyonun üç aylık tablosunun netleşmesiyle memur ve memur emeklisine ek zam gelecek.



ENFLASYON FARKI YANSITILACAK



TÜFE, yılın ilk üç ayında yüzde 4,34 oranında arttı. Üç ay sonu itibariyle memur ve memur emeklilerine 1 puanın üstünde enflasyon farkı zammı gereği oluştu.



Memur ve memur emeklileri yılbaşında yüzde 3 zam almıştı. Enflasyonun bunun üstüne çıkması durumunda enflasyon farkı yansıtılacaktı.



 



kaynak:sabah

 








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