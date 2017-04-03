

Enflasyonun üç aylık tablosunun netleşmesiyle memur ve memur emeklisine ek zam gelecek.







ENFLASYON FARKI YANSITILACAK







TÜFE, yılın ilk üç ayında yüzde 4,34 oranında arttı. Üç ay sonu itibariyle memur ve memur emeklilerine 1 puanın üstünde enflasyon farkı zammı gereği oluştu.







Memur ve memur emeklileri yılbaşında yüzde 3 zam almıştı. Enflasyonun bunun üstüne çıkması durumunda enflasyon farkı yansıtılacaktı.







kaynak:sabah



