MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON ZAM ORANLARI BELLİ OLDU!
Enflasyonun ilk üç ayda yüzde 4,34 artmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine 1 puanın üzerinde ek zam yapılacak. Memur ve memur emeklisine, enflasyon zammı, Temmuz ayında yansıtılacak.
Enflasyonun üç aylık tablosunun netleşmesiyle memur ve memur emeklisine ek zam gelecek.
ENFLASYON FARKI YANSITILACAK
TÜFE, yılın ilk üç ayında yüzde 4,34 oranında arttı. Üç ay sonu itibariyle memur ve memur emeklilerine 1 puanın üstünde enflasyon farkı zammı gereği oluştu.
kaynak:hürriyet
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