

SSK ve Bağkur emeklilerinin 2017 zamları şekillenmeye başladı. Maaşlar, Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artırılacak. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri Ocak'ta yüzde 3.73, Temmuz'da yüzde 3.59 zam alacak







Memura Ocak'ta fark zor







Toplu sözleşmeye göre; memurlara ve emeklilere Ocak 2017'de yüzde 3 zam verilecek. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde memur ve emeklisine fark ödenecek. Ancak Merkez'in öngörüsü doğrultusunda 2016'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.73 çıkması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve emeklileri Ocak 2017'de enflasyon farkı alamayacak.







kaynak:memurlar