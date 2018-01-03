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Memur ve Emekli, Ocak'ta Yüzde 1,69 Enflasyon Zammı Alacak

MEMUR VE EMEKLİ, OCAK'TA YÜZDE 1,69 ENFLASYON ZAMMI ALACAK

Memur ve emeklilerinin yeni yılda alacağı enflasyon farkı zammı Aralık enflasyonunun açıklanması ile belli oldu. Buna göre, memur ve emeklileri, Ocak'ta yüzde 1,69 enflasyon zammı alacak.

Tarih : 03 Ocak 2018, 11:20
Puan Ver : Memur Ve Emekli, Ocak'ta Yüzde 1,69 Enflasyon Zammı Alacak(8/10)4

Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı alacak. Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.69 olacak.

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, ancak önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.

İŞÇİ EMEKLİLERİNİN ZAMMI NE OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.69 oranında zam alacak.

2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.

Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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