

Kamu tarihin en büyük personel alımı için düğmeye bastı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin devlet kurumlarından temizlenme süreci devam ederken, bir yandan da yeni alımlar hız kazandı. Bugüne kadar görevden uzaklaştırılan veya açığa alınan personel sayısı 70 bini geçerken bunların yerleri de hızla dolduruluyor. Bu yüzden kamu kurum ve kuruluşları alacakları personellerle ilgili ilanlarını yayımlamaya başladılar. Birçok kurumda da atamalar ve başvurular devam ediyor. Yapılan duyurulara göre en çok alım İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim bakanlıklarında yaşanacak. İşte eleman arayan kurumlar:







HAVA KUVVETLERİNE 5 BİN ER



Hava Kuvvetleri Komutanlığı 5 bin sözleşmeli er alımı için ilana çıktı. Kurumun internet sitesinden başvuru yapılabilecek. Bu yılın sonuna kadar başvurmak mümkün olacak. Başvuru şartları için TC vatandaşı ve erkek olmak, en az ilköğretim mezunu olmak olarak sıralanıyor.







EMNİYETE 12 BİN POLİS



Emniyet Genel Müdürlüğü 9 bini erkek, bin tanesi kadın olmak üzere 10 bin polis alacağını duyurdu. Bu alanda başvuru yapacakların üniversite mezunu olmaları 2015 veya 2016 KPSS'den birine girmiş ve P3 puan türünden en az 60 almış olmaları gerekiyor. Ön başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden başvuru yapmak mümkün olacak. Burada yaş şartı ise 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. Bunun yanında 2000 tane de komiser yardımcısı alınacak. Bu personel ilk derece amirlik eğitimi aldıktan sonra mezun olup göreve başlayacak. Personelin 1.800'ü erkek 200'ü kadınlardan oluşacak.







BTK'YA BİLİŞİM UZMANI



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere 45 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Burada ise KPSS'den 70 puan alma şartı getirildi. Başvurular 6 Eylül'e kadar kurumun internet sitesinden yapılacak. Daha sonra belgeler kurumun Ankara'daki adresine gönderilecek.







15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN



Milli Eğitim Bakanlığı ilk etapta 15 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurdu. Bununla ilgili başvurular da başladı. Başvuru için 2016 KPSS en az 50 puan almak şartı konuluyor. Sözlü sınavlar bu ay görev yerlerine gönderilecek. Başvurularda en fazla kontenjan 4334 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı.